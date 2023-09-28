نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي في الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إشبيلية التي ستقام يوم الجمعة المقبل 29-9-2023 على ملعب "مونتجويك الأولمبي" في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

تنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وإشبيلية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: أوريل روميرو، جافي، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد إشبيلية مساء الجمعة المقبلة، عبر قنواتها المشفرة.