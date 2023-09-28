نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انتخابات الزمالك القادمة وأبرز المرشحين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك موعد عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود القلعة البيضاء خلال الفترة من 2023 حتى 2027.

موعد انتخابات نادي الزمالك

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية بنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي الأبيض.

من جانبه أعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك اعتماد أسماء المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الانتخابات القادمة من قبل اللجنة الأولمبية.

ويأتي حسين لبيب رئيس الزمالك السابق على رأس المرشحين لرئاسة القلعة البيضاء مع قائمة كاملة توافقية تضم أحمد سليمان مرشح رئاسة الزمالك السابق.

القائمة النهائية لمرشحي مجلس إدارة الزمالك

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية القائمة النهائية لمرشحي مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويتنافس على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كلا من حسين لبيب رئيس النادي الأبيض وفاروق جعفر نجم الأبيض السابق بالإضافة إلى "ماجد فاروق الحنبلي - ميرفت السيد أحمد - عمر هريدي".

وتقدم لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كلا من: "هشام نصر - هاني العتال - أحمد عبد الغني".

ويتنافس خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك السابق مع الدكتور حسام المندوه وعبد المجيد سليم، كريم عادل عبيد ومحمد قدري".

وتشهد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن صراع قوي بين اللواء أحمد سليمان وكلا من: "هاني شكري - هاني برزي - عمرو أدهم - حسين السيد

- محمد طارق - أحمد عبادة - سيف الإسلام محمد يوسف - مروة البورجي - نجلاء الناجي

- أشرف إمام عبد السلام - مروة أمير الرفاعي - حمدية كمال علي - أحمد عفيفي - رجب رواش - أحمد فوده نصير - طارق عبد العال - رفعت شبل

- سامح سوني - علاء مقلد - حاتم السيد - الحسيني سمير - هشام يكن - شيرين الفقي - أحمد نصير".

ويتنافس على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك تحت السن كلا من: "علي العاطفي - ياسمين الشريف

- إيهاب عصمت - أحمد هاني زادة - محمد خالد الصادق - نيرة الأحمر - رامي إبراهيم نصوحي - أحمد خالد حسانين - أحمد النمس - محمد عودة".