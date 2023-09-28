نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم السعودية في كل مكان، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره نادي الطائي مساء الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد المباراة المرتقبة بين نادي النصر ضد الطائي في الدوري السعودي للمحترفين 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الطائي في الدوري السعودي

تذاع أحداث مباراة النصر ضد الطائي عبر قناة SSC sport السعودية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط.

تردد قنوات ssc على عرب سات:

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري السعودي

يحتل نادي النصر المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بينما ياتي نادي الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.