نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري اليوم الخميس 28\9\2023 في دوري Nile والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف ملعب استاد الإسماعيلية، مواجهة هامة ومرتقبة مساء اليوم، بين فريقي الاسماعيلي والإتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق الإسماعيلي تدريباته الجماعية مساء اليوم، على ملعب استاد الإسماعيلية، فيما شدد إيهاب جلال المدير الفني على ضرورة الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث، بعد الهزيمة أمام زد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري

من المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري مساء اليوم الخميس، في السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والإتحاد السكندري

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة البنك الإسماعيلي والإتحاد السكندري في الدوري الممتاز، على أن يسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.