نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أوسوريو على كف عفريت".. هذا الشخص سيطيح بالمدرب الكولومبي من تدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن مصير الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، سواء بالرحيل أو البقاء بات معقدًا.

وقال هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حال إخفاق الزمالك في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، عبدالواحد السيد لديه صلاحيات كاملة في توقيع ورقة تفيد بطلب رحيل المدير الفني أوسوريو".

وأضاف: "سيتم تسليمها للجنة الثلاثية وبالتالي ستكون اللجنة ليست صاحب قرار رحيل أوسوريو".

واختتم: "طارق مصطفى المدير الفني السابق لنادي أولمبيك آسفي المغربي، سيكون هو الأقرب لتولي المهمة الفنية حال رحيل أوسوريو عن منصبه".



تحالف عبد الخالق مع العتال



وعلى جانب آخر، تحدث مصطفى عبدالخالق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب في انتخابات نادي الزمالك، عن الاجواء التنافسية وأسباب ترشحه.‏

قال مصطفى عبدالخالق في تصريحات لبرنامج +90 عبر قناة النهار مع الإعلامي أمير هشام: "قررت الترشح لانتخابات الزمالك منذ تسجيلي المعارضة ضد المجلس السابق بسبب الفردية في القرارات"

أضاف: "اللائحة السابقة كانت ظالمة لأعضاء الجمعية العمومية وحين عدنا للائحة الاسترشادية بعد قرار قضائي جاء الوقت لدفاع الجمعية العمومية عن حقوقهم الشرعية وانتخاب مجلس قادر على نجاح النادي".

أوضح: "القائمة الموحدة على رأسهما حسين لبيب اختار مجموعته ولكني أخطرت أن أكون مستقل من أجل خدمة النادي، ولكني مستعد للعمل مع أي حد".

أتم: "اقتربت من التحالف مع هاني العتال خلال الفترة المقبلة خاصة واننا مستقلين، ولكن هدفنا الأول خدمة النادي ولكن لا صحة لانضمامنا لكابتن فاروق جعفر في قائمة واحدة".