نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-9-2023 في جميع المباريات والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الخميس 28-09-2023 والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة ريال مدريد واوساسونا في الدوري الإسباني، ومواجهة فلومينينسي وإنتر ناسيونال في نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة " الدوري المصري " المصري × فاركو - 4 مساءا - On time sports

الإسماعيلي × الإتحاد السكندري - 7 مساءا - On time sports "الدوري الإسباني" سيلتا فيجو × ألافيس - 8 مساءا - bein sports HD 4

غرناطة × ريال بيتيس - 8 مساءا - bein sports HD 3

أوساسونا × أتليتكو مدريد - 10:30 مساءا - bein sports HD 4 "الدوري الإيطالي" فروزينوني × فيورينتينا - 7:30 مساءا - AD sports premium 1

مونزا × بولونيا - 7:30 مساءا - AD sports premium 2

جنوى × روما - 9:45 مساءا - AD sports premium 1 "كوبا ليبرتادوريس" فلومينينسي × إنترناسيونال - 3:30 عصرا - bein sports HD extra 3