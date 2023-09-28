نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد ارتا سولار في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الافريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، استعداداتهم لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة أبناء ميت عقبة أمام نظيره الجيبوتي ضمن منافسات إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة السبت المقبل الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.