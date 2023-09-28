انت الان تتابع خبر وداعا ايها الفرعون محمد صلاح .. صدمة مدوية لجماهير الكرة العربيه ستكون الليلة حزينة بسبب ماحدث مع النجم المصري واعضب الملايين من حولة في العالم بأكمله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هل سيغادر محمد صلاح نادي ليفربول؟ يعود هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى بعد قرار إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب بديل للنجم المصري الذي يلعب في الفريق الأول ويمثل منتخب بلاده.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد الماضي عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يشغل نفس مركز محمد صلاح. تفاصيل هذا التعاقد تشير إلى نجاح ليفربول في إبرام صفقته الثانية في صيف 2023، حيث سبق وأن ضم اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر من فريق برايتون. وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن نجاحه في التعاقد مع سوبوسلاي قادمًا من فريق لايبزيج الألماني، وسيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأحمر. وفي أول تصريح له، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا، لكن في النهاية أنا هنا، سعيد ومتحمس لبدء هذه الرحلة".

وأضاف: "ليفربول هو نادٍ تاريخي حقًا مع لاعبين مميزين ومدرب ممتاز. بالنسبة لي، كان من الأمور المثالية أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا". ومن المعروف أن عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول سيمتد حتى يونيو 2028. وقد حسم ليفربول صفقة سوبوسلاي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج، والتي تقدر بحوالي 70 مليون يورو.

يبدو أن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول في خطر، حيث تتزايد التكهنات حول احتمال رحيله قريبًا، على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن. تشير التقارير والأخبار الصحفية إلى اقتراب رحيل صلاح بعد تعاقد الفريق مع لاعب بديل له. وقد تلقى اللاعب عروضًا من أندية أوروبية وخليجية بسبب أداء الفريق السيء في الموسم الماضي.

في نهاية الموسم، احتل ليفربول المركز الخامس وفشل في تحقيق أي بطولة أو التأهل لدوري أبطال أوروبا. وتحذر التقارير الإنجليزية النادي من تهديدات أندية أخرى تسعى لخطف صلاح، بما في ذلك نادي الهلال السعودي.

وفي الوقت نفسه، يتابع نادي باريس سان جيرمان صلاح عن كثب ويدرس إمكانية التعاقد معه لتعويض رحيل ليونيل ميسي. وعلى الرغم من وجود عقد صلاح مع ليفربول حتى عام 2025، إلا أن هذه العروض ما زالت قائمة وتحتاج إلى اهتمام صلاح.

في النهاية، سيكون على ليفربول وصلاح اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلهما. وسنرى ما سيحدث في الأيام القادمة. ويدرس ليفربول إمكانية التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل ميسي. وعلى الرغم من وجود عقد صلاح حتى عام 2025، فإن الاهتمام ما زال قائمًا ويحتاج إلى متابعة دقيقة من قبل النادي.