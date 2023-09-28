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أول تعليق من جوارديولا بعد وداع مانشستر سيتي كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على وداع فريقه بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث، أمس الأربعاء، بالخسارة أمام نيوكاسل بهدف دون رد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي: "أولًا تهانينا لنيوكاسل على التأهل، وتحية كبيرة للاعبين، لقد أخبرتهم في غرفة الملابس، أن الطريقة التي لعبنا بها مقارنة بالعام الماضي أمام ساوثهامبتون، لقد كنا هنا".

نيوكاسل كان أكثر عدوانية

وتابع: "كنا رائعين في الشوط الأول، وبالطبع بالطريقة التي لعبنا بها، لكن أعتقد أن نيوكاسل لم يتقبل سيطرتنا على الشوط الأول، قاموا بزيادة الإيقاع والعداوة والركل، وكانوا متواجدين، أكثر عدوانية".

وواصل: "عانينا قليلًا ولكن هذا طبيعي، قلت بين الشوطين بأن الشوط الثاني لن يكون مثل الأول".

واستطرد: "لا أعرف كم عدد الأخطاء التي ارتكبوها، وكم ارتكبنا نحن، ولكننا حصلنا على بطاقتين صفراء، هذا هو الأمر".

وأتم تصريحاته قائلًا: "قلت بأنه يجب أن نتواجد في اللحظات السيئة ونحن كنا كذلك، في النهاية لم نتمكن من الفوز، مع الجماهير، تهانينا لنيوكاسل".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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