نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الترسانة يستضيف كأس السوبر للكرة النسائية الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت لجنة مسابقات كرة القدم النسائية بالاتحاد المصري لكرة القدم تحديد ملعب نادي الترسانة لإقامة مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية في نسخته الأولى، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر القادم.

ملعب الترسانة يستضيف كأس السوبر للكرة النسائية

ويجمع طرفي المباراة كلًا من وادي دجلة حامل لقب بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية عن الموسم الماضي أمام توت عنخ آمون حامل لقب بطولة كأس مصر للسيدات الموسم الماضي 2022-2023.

و يفتتح الموسم الجديد لكرة القدم النسائية بمباراة كأس السوبر المصري للسيدات والذي يقام للمرة الأولى في تاريخ اللعبة منذ نشأتها عام 1998.