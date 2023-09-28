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أحمد جودة - القاهرة - 20 هدف و3 ضربات جزاء وحالتي طرد حصاد الجولة الأولى لدوري المحترفين

أقيمت 10 مباريات بالجولة الأولى بدورى القسم الثاني المجموعة الأولى، تحقق خلالهم الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 مباريات منهم مباراتين سلبيًا وتعادل إيجابي، مع تسجيل 20 هدفا بواقع هدفين في كل مباراة.



ابراهيم القاضي لاعب حرس الحدود صاحب آول هدف في البطولة.



وتم احتساب 3 ركلات جزاء تم تسجيل ركلتين جزاء عن طريق أحمد ممدوح لاعب النصر للتعدين وأحمد اشرف ميسي لاعب بترول أسيوط، بينما إهدار محمود دياسطى لاعب وادي دجلة ركلة جزاء.



شهدت الجولة حالتي طرد من نصيب سيريال ( سيلا) لاعب السكة الحديد قبل ختام الشوط الأول من لقاء لافيينا، وعلاء الدين أحمد حارس مرمى القناة قبل ختام الشوط الأول من لقاء بروكسي.



اسماعيل بامبا لاعب بتروجت يتصدر قائمة الهدافين بتسجيل هدفين في مرمى فريق أسوان.



وجاءت نتائج المباريات كالتالي..

- تعادل فريق السكة الحديد مع فريق لافيينا دون أهداف.



-- تعادل فريق النجوم مع فريق مكادى دون أهداف.

-- فوز فريق حرس الحدود على فريق أبو قير للاسمده بهدف دون رد سجله ابراهيم القاضي في الوقت القاتل.



-- فوز فريق بترول أسيوط على فريق النصر للتعدين بثلاثية مقابل هدف، سجلها أحمد خالد وأحمد اشرف ميسي وعبد الرحمن الخميسي، بينما سجل أحمد ممدوح هدف النصر للتعدين.



- فوز فريق بتروجت على فريق

أسوان بهدفين نظيفين سجلهما اسماعيل بامبا.



- فوز فريق طنطا على فريق راية بهدف دون رد سجله محمد عاطف.



- فوز فريق غزل المحلة على فريق جمهورية شبين بهدف دون رد سجله يوسف بيبو.



-- فوز فريق وادي دجلة على فريق مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف سجلهما على حسين ومؤمن عاطف بالشوط الأول، وهدف المقاصة أحمد رأفت بالشوط الثاني .



-- فوز فريق WE على فريق دكرنس بثلاثية مقابل هدف سجلها اسلام صلاح وسيف الدين شيكا وكولبيالى وهدف دكرنس للاعب أحمد حسنى.



-- تعادل فريق القناة مع فريق بروكسي بهدفين، سجل للقناة اكرم عبد ربه ومحمد رضا ولبروكسي حسام بركات ومصطفى الصفتي.

ترتيب المجموعة الأولى



1- البترول 3 نقاط

1- WE نقاط 3

3- بتروجيت 3 نقاط

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- حرس الحدود 3 نقاط

5- طنطا 3 نقاط

5- غزل المحلة 3 نقاط

8- القناة نقطة

8- بروكسي نقطة

10- السكة الحديد نقطة

10- لافيينا نقطة

10- مكادى نقطة

10- النجوم نقطة

14- مصر للمقاصة دون نقاط

15- راية دون نقاط

15- ابو قير للاسمده دون نقاط

15- جمهورية شبين دون نقاط

18-دكرنس دون نقاط

18- النصر للتعدين دون نقاط

20- اسوان دون نقاط