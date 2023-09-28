نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائد الإعلام الرياضي المصري يتم الـ63 عامًا.. أحمد شوبير رحلة مثيرة مليئة بالكفاح والنجاح والجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من منا لا يختلف حول شخص واحد، فلكل آرائه ووجهات نظره ولكن هناك أشخاص تجبر هذه الآراء أن تتحد عندما تجد هذا الشخص حفر في الصخر وكتب روايته الخاصة بصعوبة حتى وصل إلى قمة المجد.

من شخص عادي في طنطا إلى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، من حارس جالس على دكة بدلاء فريقه إلى المونديالي حارس مرمى منتخب مصر في كأس العالم، من لاعب معتزل أغلب زملاؤه اتجهوا إلى الجلوس في النوادي إلى معلق رياضي يتحسس طريقه الإعلامي، من مجرد معلق إلى مقدم برامج رياضية فرض نفسه على كل المشاهدين بما يقدمه من محتوى وأفكار، وأخيرًا من مقدم برامج ناجح إلى "صنايعي" يصنع كل عوامل المنتج ويشارك فيها ويقدم وجوهًا باتت فيما بعد منافسة له.. إنه أحمد شوبير حارس مرمى سابق ومعلق ومراسل ومقدم برامج وعضو مجلس شعب ونائب رئيس اتحاد كرة وغيرهم.



ويقدم "الفجر الرياضي" أبرز محطات شوبير الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ63.

البداية

انضم أحمد شوبير إلى النادي الأهلي قادمًا من نادي طنطا عام 1984، ولعب أول مبارياته الرسمية عام 1984 في ظل وجود حارسي الأهلي الشهيرين إكرامي وثابت البطل.

وأول مشاركة لشوبير جاءت أمام النادي الأوليمبي السكندري في مايو 1984، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أول 8 مباريات رسمية له، وفي الموسم التالي تألق في مباراة في كأس مصر أمام الزمالك حيث لعب الأهلي بفريق من الناشئين وفاز 3/2 بعد أن نجح شوبير في التصدي لضربة جزاء في الوقت الإضافى للمباراة.

بطولات مع الأهلي

ساهم شوبير مع الأهلي في الفوز بالعديد من البطولات بلغت 25 بطولة محلية وأفريقية وعربية. ( 8 بطولات دورى عام - 8 بطولات كأس مصر - 6 بطولات إفريقيا - ا بطولة أفرواسيوي - 2 بطولتين عربية).

بطولات مع منتخب مصر

شارك مع المنتخب المصري في مونديال كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا وتواجد أيضا ضمن قائمة الفراعنة التي فاز بكأس الأمم الأفريقية بالقاهرة عام 1986.



أرقام خاصة لشوبير

يعد شوبير ثاني أكثر حراس الأهلي مشاركة فى المباريات، وأحد أكثر عشرة لاعبين فى تاريخ الأهلى من حيث المشاركة حيث لعب "317" مباراة منها "222" مباراة فى الدورى لعب منها "209" مباريات كاملة حقق خلالها "132" كلين شيت واهتزت شباكه "97" مرة، كما شارك فى "32" مباراة فى كأس مصر لم يخسر أى مباراة عبر تاريخه، وشارك فى "50" مباراة أفريقية، ومباراة أفرو اسيوية، و"12" مباراة عربية.



جائزة أفضل حارس

استطاع شوبير الفوز بلقب أحسن حارس مرمى فى إفريقيا عامى 1990 م، 1994م بل وفاز بخامس أفضل لاعب فى إفريقيا عام 1990 م.

رحلة المونديال

ألتقطه الراحل الجنرال محمود الجوهري للمشاركة بكأس العالم 1990 بإيطاليا، وقد ظهر بشكل جيد، حيث لم يدخل مرماه سوى هدف واحد فى مباراة إنجلترا، وخاض شوبير مع المنتخب 93 مباراة دولية.



النهاية

يعد الموسم الأخير لأحمد شوبير (1996-1997) هو الأشهر له طوال مشواره مع الفريق، جمع الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس والبطولة العربية.

وحقق شوبير رقمًا قياسيًا في حراسة مرمى الأهلي على مدار تسع سنوات متتالية، بالإضافة إلى أنه الحارس الوحيد الذي نجح خلال 13 عاما في الحفاظ على سجله خالي من الهزيمة خلال مباريات الكأس التي شارك فيها.

وأعلن شوبير اعتزاله اللعب عام 1998 بعد مباراة فريقه أمام بلدية المحلة وتتويج الأهلى ببطولة الدورى، وقد ظهر باكيًا ومعلنًا الابتعاد عن كرة القدم بعدما استمر فى الملاعب حتى بلغ عمره 37 عامًا حفلت بالإنجازات.

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اعتزل شوبير كرة القدم في عام 1997، ثم اتجه للتعليق على مباريات كرة القدم في القناة السادسة المصرية ثم انتقل إلى قناة دريم وقدم برنامجه الشهير (الكرة مع دريم) ثم برنامج البيت بيتك في التلفزيون المصري ثم قناة الحياة ثم قناة مودرن كورة ثم قناة CBC 2.

وقدم برنامج (الدرجة الثالثة) بالفضائية المصرية، وقدم برنامج (مع شوبير) عبر قناة صدى البلد في تحدي كبير دون حقوق بطولة الدوري إلا أنه حقق صدى واسعًا.

ومد شوبير يده لظهور العديد من الإعلاميين الشباب والمحلليين عبر برامجه على مدار سنوات عمله بالإعلام الرياضي، في قائمة يطول ذكرها.

ويقدم شوبير الآن ملعب أون عبر قناة on time sports، بالإضافة لتقديمه الاستديو التحليلي للمباريات.