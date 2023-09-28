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أحمد جودة - القاهرة - قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، بتفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، بأمر من قاضي التحقيق في قضية نيغريرا.

تطورات مثيرة في قضية نيجريرا

حسب مصادر مطلعة على التحقيقات، بدأ أعضاء من مجموعة الجرائم الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لوحدة الشرطة القضائية ببرشلونة عملية تفتيش في مقر الاتحاد بالعاصمة الإسبانية، بحثًا عن وثائق في مكاتب اللجنة الفنية للحكام.

وعلى جانب آخر، أشارت مصادر قضائية إلى أن قاضي التحقيق أصدر أيضًا أمرًا يتهم فيه نادي برشلونة بالرشوة.



وأوضحت مصادر أن عملية التفتيش مستمرة، ولا توجد توقعات بإجراء عمليات اعتقال.

وفي الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتبر القاضي خواكين أغيري الذي ينظر القضية، أنه لا يرى مؤشرات على شراء برشلونة للحكام بطريقة الدفع التقليدية في مباراة بعينها، بل بأسلوب جديد غير مشروع يكشف عن فساد ممنهج داخل لجنة الحكام بتقييم وتعيين حكام.

وكشف القاضي أنه لم يستدل حتى الآن على وجهة المبالغ التي تلقاها نائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيث نيغريرا ونجله، والتي تصل إلى سبعة ملايين يورو حصلوا عليها من نادي برشلونة خلال الفترة بين 2001 و2018.