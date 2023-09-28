نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من قلب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع مهاجم بديل للمصري محمد صلاح يراه مسؤولو النادي "أصغر" ويسجل أهدافًا أكثر، إذ وقع اختيار النادي الأحمر على الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس الإيطالي وذلك وفقًا لموقع "فيشاخيس" الإسباني، اليوم الخميس.

ليفربول يضع كييزا بديلًا لصلاح

وربطت أخبار صحافية النجم المصري بالانتقال إلى اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه استمر مع ليفربول في نهاية المطاف، وحقق بداية مذهلة بعد مساهمته بهدف على الأقل في كل مباراة من الجولات الماضية.

ووفقًا للموقع الإسباني فإن يوفنتوس الذي ينوي إعادة بناء فريقه وسط مصاعب مالية يعاني منها نظير غيابه عن المشاركة في البطولات الأوروبية، لا يمانع بيع اللاعب اللاعب الإيطالي لليفربول ليحل جزءًا من المشاكل التي تحاصره.

وواصل: لطالما كان كييزا ضمن الأهداف التي تثير إعجاب ليفربول منذ وقت طويل، ولم يتم التوجه نحوه في الصيف الماضي نظرًا لرغبة المدرب يورغن كلوب بتعزيز خط الوسط وهو ما تم من خلال التعاقد مع المجري سوبوسلاي والأرجنتيني ماك أليستر..

وأتبع الموقع: يبلغ كييزا 25 عامًا بينما سيكون صلاح بعمر 32 عامًا عندما ينتهي الموسم الجاري، أما على صعيد الأهداف فإن الأول أحرز 4 أهداف خلال 496 دقيقة لعب في الدوري الإيطالي هذا الموسم بمعدل هدف كل 124، أما بالنسبة لهداف ليفربول فأحرز ذات العدد من الأهداف لكن خلال 539 دقيقة، بمعدل هدف كل 135 دقيقة.