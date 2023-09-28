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أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف دعم مالى إلى نادى المريخ للمساهمة فى تلبية إحتياجات النادى وفريق الكرة قبل إنطلاق الموسم بدورى القسم الثانى " ب ".

محافظ بورسعيد يدعم المريخ بنصف مليون جنيه قبل إنطلاق الدورى

أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن ناديه تسلم دعم المحافظة المالى والبالغ نصف مليون جنيه وذلك فى إستجابة سريعة من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان لطلب مجلس إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر.

أضاف " أيمن عيد " إحتياجات فريق الكرة عديدة ونسعى لتوفير كافة متطلبات الجهاز الفنى من أجل العودة للدورى الممتاز بقوام فريق يعتمد على أبناء النادى ودعم المحافظة سيساعدنا على الوفاء بإحتياجات إنطلاقة الدورى خاصة وأن المريخ كان يمر بضائقة مالية كبيرة.

تابع " أيمن عيد " محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان له بصمات واضحة فى قطاع الرياضة وتحقق فى عهده نجاحات كبيرة على المستوى الرياضى كما أنه كان أول هنأ المريخ على العودة للقسم الثانى وكرم الفريق كاملًا بجانب صرف مكافأة للصعود ووقوفه بجانب نادى المريخ يجعلنا نشعر بحجم الدعم وحرص القيادة التنفيذية على تحقيق ما تخطط له إدارة المريخ.

أختتم " عيد " مجلس إدارة نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر وجه شكره إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأكد على التصميم لمواصلة إنجازات الفريق هذا الموسم.