عاجل.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة قائمة الفريق الرسمية لمواجهة إشبيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024.

قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة إشبيلية

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة إشبيلية على النحو التالى:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أروخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: جافي، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

ويحتل البلوجرانا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة، بعد الفوز في خمسة لقاءات والتعادل في مباراتين، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

تبدأ أحداث مباراة برشلونة وإشبيلية يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.