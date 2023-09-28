سبب إنسحاب عبدالله جورج من السباق الانتخابي لنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق انسحابه من خوض انتخابات النادي الأبيض المقرر إقامتها في أكتوبر المقبل.

سبب إنسحاب عبدالله جورج من السباق الانتخابي

وأصدر عبد الله جورج بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلن خلاله تراجعه عن استكمال ترشحه لمنصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

وأكد عبد الله جورج أن تراجعه عن خوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك يأتي دعمًا للقائمة الموحدة بقيادة حسين لبيب رئيس النادي السابق.

وأوضح جورج في بيانه أنه فضل إعلاء المصلحة العامة لنادي الزمالك فوق مصلحته الشخصية مشيرا إلى رغبته في التراجع ودعم قائمة "لبيب".

وفي سياق متصل، قال حسين لبيب مرشح رئاسة نادي الزمالك أنه يثمن الخطوة التي قام بها عبدالله جورج مؤكدا أن هذا المشهد غاب منذ فترة عن نادي الزمالك.

وأكد حسين لبيب أن قائمته في حال فوزها بانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ستستعين بخبرات أبناء ورموز النادي الأبيض أمثال عبد الله جورج.