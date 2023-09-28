نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع أوسوريو باللاعبين.. وتدريبات خاصة لمدافعي ومهاجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة للحديث مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024.



و أكد أوسوريو للاعبين على أهمية مباراة أرتا سولار وضرورة الفوز بنتيجة كبيرة تؤهل الفريق لدور المجموعات لمواصلة المنافسة على اللقب.



وشدد المدير الفني على ثقته في قدرات جميع أفراد الفريق لتحقيق الهدف وتخطي هذه المرحلة في مشوار الفريق، وطالب بضرورة تنفيذ التعليمات المطلوبة بكل دقة وتركيز.



وتحدث مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز والعمل على هدف واحد فقط هو الفوز بنتيجة كبيرة وعدم استقبال أهداف لتخطي هذا الدور وتعويض الإخفاق في لقاء الذهاب.



و أضاف عبد الهادي أن الجميع لديه ثقة قوية في اللاعبين من أجل تحقيق الهدف المطلوب، ومواصلة المنافسة واسعاد الجماهير التي تدعم الفريق وتؤازره باستمرار.



- برنامج تأهيلي خاص للاعبين



ووضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم، وحرص الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بالنزول بالحمل البدني للاعبين في ظل اقتراب المواجهة المرتقبة أمام أرتا سولار الجيبوتي والمقرر لها يوم السبت المقبل.



وقاد علاء رجب مخطط الأحمال الفقرة التأهيلية، وأدى لاعبو الفريق بعض تدريبات التأهيل المتنوعة بجانب الإطالات حتي يتم تجهيزهم بأفضل شكل بدني ممكن للمواجهة المقبلة.



-فقرة تدريبات خططية خاصة بمران الزمالك



كما أدى لاعبو الأبيض، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران، وركز الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب بجانب تكليف البعض بأدوار خططية داخل الملعب وفقا لمجريات المباراة.



وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور والأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، وحرص أوسوريو على منح اللاعبين تعليمات متواصلة وإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيههم بالشكل الأمثل.



-تدريبات خاصة لمدافعي ومهاجمي الزمالك قبل لقاء أرتا سولار



وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبية لمجموعة المهاجمين والمدافعين على هامش المران اليوم الخميس، بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.



و تولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على تدريب مجموعة المدافعين، وتم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة بهم.



في حين تولى أحمد مجدي وفريدى هيريرا هيرناندو المدربين المساعدين قيادة تدريبات المهاجمين، وتم خلالها التركيز على إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل.



وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على متابعة تدريبات المدافعين والمهاجمين وقام بتوجيه اللاعبين لتنفيذ المطلوب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.