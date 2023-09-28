نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور: جماهير الاتحاد السكندرى تساند فريقها أمام الاسماعيلى اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظمت إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رحلة للجماهير لمساندة الفريق الأول لكرة القدم أمام الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الاسماعيليه ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقه الدورى الممتاز.

وانطلقت 13 حافلة تحمل جماهير الاتحاد السكندرى من أمام نادى جامعه الإسكندرية الكائن خلف فرع نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى بعد ظهر اليوم متجهة إلى ستاد الاسماعيلية.

وأعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

وضمت القائمة كلا من: المهدى سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، أحمد ياسين، سيف تقا، أحمد غنيم، محمود شبانه، كريم الديب، إسلام أبو سليمه، عمرو صالح، مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد، أحمد عيد، رجب عمران، عمر الوحش، هانى الطامى، ناصر ناصر، بيكالى اوبامى، أحمد عادل، بنجامين، مابو لولو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 3 نقاط بعد فوزه فى الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد بينما يحتل الإسماعيلى المركز الخامس عشر بعد خسارته أمام زد فى الجولة السابقة بهدفين دون رد.