الونش يكشف موعد عودته للمشاركة مع الزمالك خلال الفترة المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودته للمشاركة مع الفارس الأبيض في التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة.

موعد عودة محمود الونش إلى الزمالك

وكان الونش قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في نهاية الموسم الماضي، تعرض لها في مباراة النادي الإسماعيلي.

وقال الونش في تصريحات عبر قناة الزمالك: "سأكون جاهز للمشاركة مع الزمالك في التدريبات، خلال الفترة من شهرين إلى ثلاثة أشهر".

وتابع: "تخطيت المراحل الصعبة من البرنامج التأهيلي والعلاجي، من أجل العودة إلى الملاعب، مشيرًا إلى أنه يسير بشكل جيد في العلاج".

وأردف: " لن أتعجل في العودة إلى الملاعب، حتى اتعافي تماما وأتخلص تماما من كل آثار الإصابة".

وفي نفس السياق يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

