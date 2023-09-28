نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان حمدي يهدر ركلة جزاء.. التعادل يحسم الشوط الأول بين المصري وفاركو بدوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة المصري ونظيره فريق فاركو بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الثانية من الدوري الممتاز.

المصري يتعادل مع فاركو في الشوط الأول

أهدر المصري البورسعيدي أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول حيث لم تكتمل الهجمات بالشكل المطلوب.

حصل المصري على ضربة جراء في الدقيقة 38 بسبب تدخل عبد الله بكري لاعب فاركو مع مروان حمدي وفشل مروان في تسجيلها لتبقي النتيجة متعادلة.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فاركو كل من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد ، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي .

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، حسن علي، أسامة الجزار، أمادو باه، اسلام عطية، ايزي ايميكا، حسام جريشة ، فخر الدين بن يوسف ، فرانك ايتوجا.

ضمت قائمة تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

الهجوم: عمرو وردة و سيف تيري.

ويدير مباراة المصري وفاركو طاقم التحكيم المكون من: حمادة القلاوي حكما للساحة، معه كل من خالد حسين ورجب محمد كمساعدين بالاضافة إلى احمد حمدي حكما رابعا فيما يتولي عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة علاء صبري.