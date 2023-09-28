نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الزمالك بشأن الانتخابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني المدير التنفيذي، وأيمن شعراوي المدير الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي بيانا بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء.

بيان الزمالك بشأن ضريبة القيمة المضافة على الأعضاء

جاء نص البيان كالتالي: " بناء على رغبة عديد من أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في تقنين أوضاعهم بشأن المستحقات المالية المقررة عليهم، لضريبة القيمة المضافة، ووفقا لما تم في الاجتماع التنسيقي مع السيدات والسادة المرشحين، وسعيهم مع اللجنة الثلاثية لحل تلك الإشكالية لضمان مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في العملية الانتخابية.

ووفقا لما تم مع الجهات الرسمية المعنية بهذا الأمر والحصول على الموافقات الرسمية، تقرر الموافقة على جدولة ضريبة القيمة المضافة والحصول على الموافقات الرسمية على النحو التالي:

يسدد العضو نسبة 50% من القيمة المضافة في موعد أقصاه 5 أكتوبر 2023.

يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 يناير 2024.

يسدد العضو نسبة 25% من القيمة المضافة في 5 مارس 2024

وعلى أن يتحمل العضو باقي ضريبة القيمة المضافة، وأي ضرائب أو غرامات مترتبة على جدولة الضريبة وإخطار مصلحة الضرائب وأحقية الأعضاء الملتزمين بسداد المبالغ المقررة وفقا لتلك الجدولة قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما في حضور الجمعية العمومية "حتى يوم 5 أكتوبر 2023".