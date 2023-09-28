نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياو أنور يقود هحوم الإسماعيلي أمام الإتحاد السكندري في دوري "النيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، تشكيل الفريق لمواجهة الإتحاد السكندري.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الإتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد السكندري

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من:

احمد عادل عبد المنعم - محمد هاشم - إياد العسقلاني - محمد نصر - حمدي النقاز - محمد مخلوف - عمر الساعي - محمد عبد السميع - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

تذاع مباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 1 HD، بتعليق المعلق مؤمن حسن.