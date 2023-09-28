تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمواجهة الإسماعيلي في دوري "النيل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الإسماعيلية" في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد والإسماعيلي في تمام الساعة الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد السكندري الرسمي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد غنيم، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد.

خط الهجوم: مابولولو، أحمد عيد، رجب عمران.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

تذاع مباراة الاتحاد السكندري ضد الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 1 HD، بتعليق المعلق مؤمن حسن.