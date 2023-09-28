نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير: موديست لن يشارك مع الأهلي.. اتحاد الكرة يرد على انسحاب الأحمر من السوبر وأمير هشام يكشف مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

شوبير: موديست لن يشارك مع الأهلي

كشف أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه «ملعب أون»، المذاع على قناة “أون تايم سبورتس 1"، أن الفرنسي أنتوني موديست لن يشارك مع الأهلي في المباريات المقبلة بقرار من مارسيل كولر.

وقال شوبير: “مارسيل كولر، لاحظ أن موديست غير مكتمل اللياقة البدنية بعد مشاركته في مباراة المصري البورسعيدي بالدوري”.

وأضاف: “قرر وضع برنامج تأهيلي لـ موديست خلال المرحلة المقبلة، حيث يتدرب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، واللاعب يستجيب بشكل ملحوظ”.

واختتم تصريحاته: “كولر لن يشرك موديست في أي مباراة، إلا وهو متكتمل اللياقة".

أنتوني موديست

اتحاد الكرة يرد على انسحاب الأهلي من السوبر

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، موقف النادي الأهلي من الانسحاب من بطولة السوبر المصري في الإمارات، حيث قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الجبلاية في تصريحات تلقزيونية: الأهلي طلب إقامة السوبر بنفس اللائحة التي تطبق في السنوات الماضية.

وأضاف: بطولة السوبر الجديدة، ستقام بنفس اللائحة، وبالتالي من المفترض أن يشارك النادي الأهلي بشكل طبيعي في البطولة.

عامر حسين

أمير هشام يكشف مدرب الزمالك الجديد

وكشف أمير هشام عبر برنامجه “90+” أن عبد الواحد السيد مدير الكرة، هو صاحب قرار رحيل أو بقاء خوان كارلوس أوسوريو.

وقال أمير هشام: "حال إخفاق الزمالك في مباراة أرتا سولار الجيبوتي، عبدالواحد السيد لديه صلاحيات كاملة في توقيع ورقة تفيد بطلب رحيل المدير الفني وتسليمها للجنة الثلاثية وبالتالي ستكون اللجنة ليست صاحب القرار".

وأضاف: “طارق مصطفى المدير الفني السابق لنادي أولمبيك آسفي المغربي، سيكون هو الأقرب لتولي المهمة الفنية حال رحيل أوسوريو عن منصبه".

أمير هشام

هل تتم إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟

ورد عامر حسين بشكل رسمي على المطالبات بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بسبب الخطأ الذي وقع به الحكم أمين عمر بعدم احتساب ركلة جزاء للفارس الأبيض.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "القانون واضح في هذه الحالة، وهو خطأ في تطبيق القانون يعترف به الحكم، حينها يتم إعادة المباراة.

وأضاف: “ حديث الحكم مع غرفة الفار؟ القانون لم يذكر هذا الأمر، يجب أن يعترف الحكم بخطأه في المباراة لتتم إعادتها مرة أخرى”.