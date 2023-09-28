نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو جابر أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو بدوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في اللقاء الذي انتهي بنفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ونجح ميدو جابر في إحراز هدف المباراة الوحيد للنادي المصري في الدقيقة 54 أمام فاركو.

أحداث مباراة المصري وفاركو

أهدر المصري البورسعيدي أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول حيث لم تكتمل الهجمات بالشكل المطلوب.

حصل المصري على ضربة جراء في الدقيقة 38 بسبب تدخل عبد الله بكري لاعب فاركو مع مروان حمدي وفشل مروان في تسجيلها لتبقي النتيجة متعادلة.

وفي الشوط الثاني تقدم المصري على فاركو بهدف أحرزه ميدو جابر في الدقيقة 54 بعد كرة مشتركة مع عبد الله بكري لاعب فاكو اصطدمت به وعكست اتجاهها لتسكن شباك فاركو.

وجاء تشكيل المصري في مواجهة فاركو: كل من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد ، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة، سمير فكري كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي ، محمد الشامي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من محمود جاد ، حسن علي، أسامة الجزار، أمادو باه، اسلام عطية، ايزي ايميكا، حسام جريشة ، فخر الدين بن يوسف ، فرانك ايتوجا.

ضمت قائمة تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا - عبد الله بكري - محمود البدري - عزمي غومة.

الوسط: كينجسلي سوكاري - أحمد البحراوي - محمود جهاد - رزقي حمرون.

الهجوم: عمرو وردة و سيف تيري.

وأدار هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من: حمادة القلاوي حكما للساحة، معه كل من خالد حسين ورجب محمد كمساعدين بالاضافة إلى احمد حمدي حكما رابعا فيما يتولي عمرو الشناوي مهام حكم الفيديو بمعاونة علاء صبري