نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المصري البورسعيدي: سعيد بالفوز علي فاركو رغم وجود غيابات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد عبد الكريم مدرب عام فريق الكرة بالنادي المصري عن سعادته بالفوز علي فريق فاركو في اللقاء الذي انتهي بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تصريحات محمد عبد الكريم بعد فوز المصري

وأكد عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية أن هذا الفوز مهم جدا للفريق البورسعيدي في ظل وجود غيابات وإصابة لاعبين من القوام الأساسي للفريق والحصول علي ثلاث نقاط يعطي لنا دفعة إلى الأمام.

وأضاف عبد الكريم ان مروان حمدي لاعب النادي للمصري هو اول لاعب في القائمة الخاصة بتسديد بركلات الترجيح وسمير فكري كان وجوده مجرد خدعة لتشيت الخصم.

ميدو جابر أفضل لاعب في مباراة المصري وفاركو بدوري نايل

حصل ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في اللقاء الذي انتهي بنفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

ونجح ميدو جابر في إحراز هدف المباراة الوحيد للنادي المصري في الدقيقة 54 أمام فاركو.

المصري يفوز علي فاركو بهدف نظيف بدوري نايل

حقق المصري البورسعيدي الفوز علي فاركو بهدف نظيف بالمباراة التي جمعتهم علي ملعب ستاد الجيش بالجولة الثانية بالدوري الممتاز.

أهدر المصري البورسعيدي أكثر من فرصة لتسجيل هدف التقدم خلال الشوط الأول حيث لم تكتمل الهجمات بالشكل المطلوب.

حصل المصري على ضربة جراء في الدقيقة 38 بسبب تدخل عبد الله بكري لاعب فاركو مع مروان حمدي وفشل مروان في تسجيلها لتبقي النتيجة متعادلة.

وفي الشوط الثاني تقدم المصري على فاركو بهدف أحرزه ميدو جابر في الدقيقة 54 بعد كرة مشتركة مع عبد الله بكري لاعب فاكو اصطدمت به وعكست اتجاهها لتسكن شباك فاركو.