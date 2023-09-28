زمالك 2007 يفوز على أسوان برباعية في بطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، في تحقيق الفوز على نظيره أسوان بنتيجة 4-0، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.

فوز زمالك 2007 على أسوان

أحرز أهداف الزمالك خالد السيد، حسام عاشور التقي، هشام إيباء، زياد كمال.

سيطر لاعبو الزمالك على المباراة سواء بالشوط الأول أو الثاني، وظهروا بشكل فني متميز وصنعوا فرص عديدة تكللت في تسجيل أربعة أهداف وصناعة فرص عديدة اخري كادت أن تضاعف النتيجة إلى أكثر من أربعة أهداف.

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري، و أحمد السيسي مدير إداري القطاعات على مشاهدة المباراة ومؤازرة اللاعبين وتحفيزهم.

ويقود فريق 2007 أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.