قميص إحماء لاعبي الإسماعيلي يحمل الرقم 100 احتفالًا بمئوية النادي

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر لاعبو الإسماعيلي خلال إحماء الفريق، قبل انطلاق مباراة الاتحاد السكندري اليوم، بقميص يحمل رقم 100 تزامنا مع الاحتفال بمئوية النادي.

قميص مئوية الإسماعيلي

واتفق مسؤولو الإسماعيلي مع الشركة المسؤولة عن توريد ملابس الفريق، على ظهور اللاعبين بتصميمات مختلفة، احتفالا بالمئوية.

ويستضيف الإسماعيلي نظيره الإتحاد السكندري، على ملعب استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاشم، إياد العسقلاني، محمد نصر، حمدي النقاز.

خط الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبد السميع.

خط الهجوم: مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.