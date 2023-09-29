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أحمد جودة - القاهرة - رد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة التعاقد مع محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يرد على حقيقة التوقيع مع الظهير الطائر

ويبحث النادي الأهلي، التعاقد مع ظهير أيسر جديد للتواجد كبديل للتونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، الذي تقدم به العمر وبدأ مستواه في تراجع.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، إدارة ناديه بضم عنصر جديد في الجبهة اليسرى، خاصةً أنه يخشى تعرض اللاعب التونسي لأي إصابة، قد تضعه في ورطه.

وبدأت تقارير صحفية وإعلامية، خلال الساعات القليلة الماضية، التأكيد على نجاح مسؤولو القلعة الحمراء، في الحصول على توقيع حمدي لتدعيم الفريق، في الميركاتو الشتوي.

وأكد المصدر، أن النادي الأهلي لم يدخل في أي تفاوض مع إنبي من أجل ضم محمد حمدي كما يتردد، وأن اللاعب بالفعل ضمن الحسابات ولكن لم يحدث أي تواصل.

وتابع: "اللاعب ضمن قائمة مختصرة أمام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للاختيار بينهما ولكن لا يوجد أي تفاوض أو اتصالات حتى هذه اللحظة".