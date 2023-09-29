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أحمد جودة - القاهرة -

رد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على أنباء طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، الرحيل عن صفوف تدريب الفراعنة في الفترة المقبلة.

منتخب مصر يرد على أنباء طلب فيتوريا الرحيل

ويرتبط فيتوريا بعقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لمدة 4 مواسم مقبلة، ولكن يوجد شرط جزائي في عقده، يمنحه حرية الرحيل عقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة، حال دفعه.

وأكد غرابة في تصريحات تلفزيونية، أنه لا صحة لطلب البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الرحيل، وكل هذه الأنباء مجرد شائعات لا وجود لها.

وتابع: "المدرب البرتغالي لم يطلب المغادرة، والأمور تسير بشكل مميز مع منتخب مصر، وهو سعيد بالتجربة مع الفراعنة، وكل ما يتردد عن وجود حالة غضب لديها ونية الرحيل غير صحيح".

واختتم: "ما أغضب المدير الفني، هو تأخر انطلاق مباريات الدورى وكان يأمل فى بدايته منذ فترة من أجل معرفة مستوى اللاعبين بشكل كافي، قبل كأس الأمم الإفريقية".

