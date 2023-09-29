نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الألمانية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند نظيره نادي هوفنهايم مساء اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب راين نيكار ارينا المباراة المرتقبة بين نادي بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الجولة السادسة من منافسات الدوري الألماني.

تردد القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

تذاع أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد هوفنهايم عبر قناة بي إن سبورتس 5 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الألماني " البوندسليجا " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الألماني

يحتل نادي هوفنهايم المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نادي بوروسيا دورتموند في المركز السادس برصيد 11 نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024.