نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الأهلي عن مواجهة سان جورج الإثيوبي في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، عن غيابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في مواجهة نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، أبرز غيابات القلعة الحمراء عن مواجهة سان جورج الإثيوبي ضمن منافسات دوري الأبطال.

ونجح لاعبي المارد الأحمر في تحقيق الفوز على نظيره الإثيوبي في مباراة الذهاب، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، سجل حسين الشحات هدفين، فيما سجل أحمد عبدالقادر هدف.

غيابات الأهلي أمام سان جورج

ويدخل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، المبارة وهو يفتقد بعض اللاعبين على رأسهم الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قيده في القائمة الأولى.

فيما يغيب كلا من عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وحمزة علاء للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب عدم الجاهزية الطبية بعد إجراء جراحة في عظمة الترقوة منذ فترة.

كما شهدت قائمة الأحمر استبعاد كل من، صلاح محسن، رضا سليم، خالد عبد الفتاح، أنتوني موديست، محمد زعلوك، معتز محمد.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره سان جورج، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.