نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع سبايدر مان وتحية هتلر.. احتفالات أثارت الجدل في الكرة المصرية قبل "نسر" أحمد علاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار أحمد علاء مدافع المقاولون العرب جدلًا واسعًا بعد احتفاله عقب تسجيل هدف التعادل لصالح "ذئاب الجبل" في مرمى الزمالك بالوقت القاتل من المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

واحتفل أحمد علاء بإشارة "نسر الأهلي" بعد هدف التعادل القاتل الذي سجله في مرمى الزمالك بالدقيقة 99، مما أثار غضب الجماهير البيضاء وتسبب في انتقادات عنيفة للاعب رغم اعتذاره عن طريقة احتفاله عقب المباراة.

وشهدت مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز العديد من الاحتفالات المثيرة للجدل من جانب اللاعبين عقب تسجيل الأهداف والتي تسبب بعضها في أزمات أحيانًا نستعرض أبرز تلك الاحتفالات في هذا التقرير:

- شعار الزمالك

احتفل خالد قمر مهاجم سموحة السابق بهدفه في مرمى النادي الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري عام 2015، بتقليد شعار ناديه السابق الزمالك "القوس والسهم"، مؤكدًا أن سبب احتفاله ذلك جاء نتيجة حبه الشديد لنادي الزمالك والجماهير البيضاء، وتسبب هذا الاحتفال في انتقادات قوية للاعب.

- سبايدر مان

فاجئ كريم طارق لاعب طلائع الجيش الجميع باحتفال مثير وفريد من نوعه خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز في الدوري المصري موسم 2020 – 2021، وبعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الفريق السماوي قام بارتداء قناع "سبايدر مان" في مشهد غريب على الكرة المصرية، وكشف اللاعب في تصريحاته عقب المباراة أنه أراد تقليد طريقة الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال السابق.

- صليب وسجدة

أثار احتفال "جون جميل مانجا" لاعب فريق النصر، بهدفه فى فريق نجوم المستقبل، خلال منافسات دورى القسم الثانى "الممتاز ب"، حالة من الجدل بعدما قام برسم الصليب ثم السجود معا، وفسر اللاعب هذا الاحتفال مؤكدًا أن السجود موجود لديهم في الديانة المسيحية وأنها ليست المرة الأولى التي يحتفل بها بهذه الطريقة.

- تحية هتلر

أثار محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي الجدل بعد احتفاله بهدفه في مرمى طلائع الجيش في الدوري المصري الموسم الماضي بتقليد تحية "هتلر" النازية، وترددت أنباء عن معاقبة اللاعب بالإيقاف، ولكن تبين أن احتفال اللاعب لا ينطوي على أي أغراض سياسية وإنما كانت الإشارة خاصة لوالده الذي تواجد في المباراة.