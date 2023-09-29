نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام سانت جورج الأثيوبي.

ويلتقي الأهلي نظيره سانت جورج الأثيوبي مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سان جورج

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا".

