أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 29-09-2023 والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة الأهلي وسانت جورج ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

محمد يوسف

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