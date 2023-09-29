نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-9-2023 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” جدول مباريات اليوم الجمعة 29-09-2023 والقنوات الناقلة، والذي يشهد مباريات قوية أبرزها مواجهة الأهلي وسانت جورج ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، مواجهة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة "دوري أبطال إفريقيا"
الأهلي X سانت جورج – 7 مساء - ONTime Sports
بيراميدز X الجيش الرواندي – 6 مساء – ONTime Sports
أورلاندو بيراتس X جوانينج جالاكسي – 8.30 مساء - ONTime Sports
"الدوري الإسباني"
برشلونة X إشبيلية – 10 مساء - beIN Sports HD 1
"الدوري الألماني"
هوفنهايم X بوروسيا دورتموند – 9.30 مساء - bien sports HD 5
"الدوري الفرنسي"
ستراسبورج X لانس – 10 مساء
"الدوري السعودي"
الحزم X التعاون – 6 مساء - SSC EXTRA 2 HD
الطائي X النصر – 6 مساء - SSC1 HD
الفيحاء X الاتحاد – 6 مساء - SSC EXTRA 1 SD
الهلال X الشباب – 9 مساء - SSC1 SD
"كوبا ليبرتادوريس"
بوكا جونيورز - بالميراس - 3:30 عصرا - bein sports HD extra 3