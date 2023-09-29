نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سيرتدي هذا القميص".. نجم الدوري السعودي يكشف خطوة ليفاندوفسكي القادمة بعد رحيله من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يزال الدوري السعودي يخطط لاستقطاب العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا إلى روشن خلال الموسم الحالي، بعد الطفرة الهائلة التي شهدتها الانتقالات هذا الصيف.

ونجحت الكرة السعودية في ضم أسماء قوية في مقدمتها، رونالدو وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو وسافيتش وكوليبالي وهندرسون ورياض محرز ونيمار وبروزوفيتش وجوتا وياسين بونو.

- أبها يفاوض ليفاندوفسكي

وأكد لاعب نادي أبها سعد بغير في تصريحات لصحيفة سبورت، أن ليفاندوفسكي سيكون التوقيع المثالي للفريق".

وتابع: "نحن بحاجة إلى لاعبين رفيعي المستوى مثل ليفاندوفسكي، هذه هي نوعية التعاقدات التي يجب أن نبرمها إن أمكن".

وواصل:" صحيح أن الصندوق السعودي كان مهتمًا بوضع ليفاندوفسكي في الصيف، وأن اللاعب كان على رادار الفريق بطلب من مدرب الفريق البولندي، لكن ليفا رفض أي نوع من المفاوضات لأن نيته هي الاستمرار في برشلونة والفوز بالألقاب في أوروبا".

وأختتم:" ليس هناك شك في أنهم سيواصلون المحاولة على الرغم من أن ليفاندوفسكي لا يخطط لمغادرة برشلونة، لا يزال أمامه عام ونصف في عقده وكان التزامه باللعب في البلوجرانا ثابتًا".