نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة النصر ضد الطائي في بطولة دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق الطائي، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام مباراة النصر أمام نظيره فريق الطائي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر أمام الطائي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة النصر أمام نظيره فريق الطائي، عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.