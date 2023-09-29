نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ليفربول يراقب نجم بوروسيا دورتموند وتشيلسي يسعى لضم أوسيمين وزيدان يقترب من مارسيليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 29-9-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

يهتم مدرب ليفربول يورجن كلوب بالجناح الهولندي دونيل مالين، 24 عامًا، بعد بدايته الرائعة للموسم مع بوروسيا دورتموند، حيث يرغب نادي البوندسليجا في بيعه مقابل 52 مليون جنيه إسترليني. (بيلد)

يراقب تشيلسي التطورات بين فيكتور أوسيمين ونابولي ويستعد لزيادة اهتمامه بالمهاجم النيجيري البالغ من العمر 24 عامًا. (توك سبورت)

لا يزال نادي الهلال السعودي حريصًا على التعاقد مع أوسيمين وسيقدم له عقدًا مدته خمس سنوات مقابل 39 مليون جنيه إسترليني سنويًا ويلبي السعر الذي يطلبه نابولي وهو 173 مليون جنيه إسترليني. (جازيتا ديلو سبورت)

يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الدنماركي بيير إميل هويبيرج، 28 عامًا، من توتنهام في يناير ولكن يجب عليه تفريغ اللاعب أولًا لتحرير الأموال. (كالتشيو ميركاتو)

يريد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، تمديد عقد لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا، لكن آخرين داخل أنفيلد غير مقتنعين بأن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يستحق صفقة جديدة. (90 دقيقة)

لا يزال مستقبل الجناح الهولندي إيان ماتسن في تشيلسي غير محدد، ولا يمكن لأي تحرك بشأن عقد جديد أن يجبر النادي على الاستماع إلى العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا في يناير. (تلغراف)

يهتم مانشستر يونايتد وتشيلسي بلاعب خط وسط البرازيل وفلامينجو لوران البالغ من العمر 17 عامًا. (فابريزيو رومانو، عبر اكسبرس)

وافق زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق على صفقة مع مستثمرين سعوديين ليصبح مدرب مرسيليا إذا اشتروا نادي الدوري الفرنسي. (إذاعة فرنسا الزرقاء بروفانس)

قد يعود ستيف بروس إلى إدارة كرة القدم كمدرب جديد لجمهورية أيرلندا، مع تزايد الضغوط على المدرب الحالي ستيفن كيني. (الصن)

يأمل أرسنال أن يعرض على المدافع الإنجليزي بن وايت، 25 عامًا، عقدًا جديدًا. (ميرور)

تتقدم المحادثات بين نيوكاسل والمهاجم البرازيلي جولينتون (27 عامًا) بشأن عقد جديد بشكل جيد، بينما يحرص فريق نيوكاسل أيضًا على ربط المدافع الهولندي سفين بوتمان البالغ من العمر 23 عامًا بصفقة جديدة وسط اهتمام من باريس سان جيرمان. (The I)

يريد مهاجم برينتفورد إيفان توني فرصة جديدة في عام 2024، حيث تم إخبار كل من أرسنال وتشيلسي بسعر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في يناير أو الصيف المقبل من قبل وكلائهم الجدد. (فابريزيو رومانو)

يعد مهاجم ليستر الزامبي باتسون داكا البالغ من العمر 24 عامًا هو الخيار الأفضل لبرينتفورد ليحل محل توني. (فوتبول ترانسفيرز)

يرغب تشيلسي في الاستماع إلى العروض المقدمة للمدافع الإسباني مارك كوكوريلا البالغ من العمر 25 عامًا قبل انتقال محتمل في يناير، مع حرص ريال مدريد على التعاقد معه على سبيل الإعارة. (إي إس بي إن)

اتفق الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري كرة القدم الإنجليزي على بيع حقوق البث التلفزيوني معًا لأول مرة اعتبارًا من عام 2028. (ديلي ميل)

يدرس مالكو تشيلسي، الذين لديهم قروض بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني، ما إذا كانوا سيزيدون اقتراضهم بما يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني أخرى. (بلومبرج)

يمكن لأستون فيلا ومورد الأطقم كاستور إنهاء اتفاقهما في نهاية الموسم، بعد أن اشتكت فرق الرجال والسيدات بالنادي من قمصانهم. (تلجراف)