نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أندية توجت بكأس السوبر المصري عبر التاريخ.. الأهلي صاحب الرقم القياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكرة المصري رسميًا عن النظام الجديد لبطولة السوبر المصري، والتي ستقام بمشاركة أربعة فرق لأول مرة في تاريخ البطولة، وسوف تستضيفها الإمارات في الفترة ما بين 23 لـ29 ديسمبر المقبل.

ويشارك في بطولة السوبر الجديدة كلًا من: الأهلي (بطل الدوري) – بيراميدز (الوصيف) – سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة) – (بطل كأس مصر).

بطولة السوبر المحلي انطلقت للمرة الأولى عام 2001 وكانت تقام بين بطل الدوري والفائز بكأس مصر حتى النسخة الماضية، قبل استحداث النظام الجديد للبطولة ليشارك فيها 4 أندية.

ويعد الزمالك أول بطل لكأس السوبر المصري عبر التاريخ عام 2001 عندما تغلب على غزل المحلة 2-1.

وتوج ببطولة السوبر المحلي عبر تاريخها 5 أندية فقط، ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب وحصل عليه 13 مرة، بينما اكتفى بالوصافة في 4 نسخ فقط، ويليه غريمه الزمالك في المرتبة الثانية بـ4 ألقاب.

الأندية التي حصدت لقب بطولة السوبر المحلي

وإليكم الأندية التي حصدت لقب بطولة السوبر المحلي عبر التاريخ:

- الأهلي (13 لقبًا)

- الزمالك (4 ألقاب)

- المقاولون العرب (1 لقب)

- حرس الحدود (1 لقب)

- طلائع الجيش (1 لقب)