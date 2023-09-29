نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اختار برشلونة".. سفاح نابولي يحسم موقفه من الرحيل إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تدعيم خط هجوم الميرنجي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، عن طريق رصد بعض الأهداف المميزة لبدء المفاوضات معها، في الوقت الحالي.

وتأثر خط هجوم الريال هذا الموسم بقوة بسبب عدم إبرام صفقات في الخط الهجومي بشكل مكثف، بجانب الإصابات التي تضرب نجوم الفريق.

- موقف أوسيمين من ريال مدريد

وأكد أوسيمين في صحيفة سبورت الكتالونية، عن موقفه من الرحيل إلى الدوري الإسباني وما هو فريقه المفضل قائلا":" منذ أن كنت صغيرا وأنا مشجع لفريق برشلونة، يسبب عشقي لصامويل إيتو".

وتابع:" بعد أن كبرت لم يتغير شئ أنا أفضل برشلونة دائما".

ويعيش المهاجم النيجيري أوقات عصيبة داخل قلعة نابولي، بعد صدامه مع المدير الفني للفريق، كما فجر الموقع الرسمي للفريق عبر منصة تيك توك، أزمة جديدة مع اللاعب، بعد نشر فيديو يسخر من قدرات اللاعب.

