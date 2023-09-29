نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر :سأعود إلى الأحمر".. نجم الأهلي يكشف مصيره من ارتداء قميص الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء قريبة في الفترة الماضية، عن رغبة مسؤولو نادي الزمالك، في الحصول على خدمات أحد نجوم غريمه التقليدي في الفترة القادمة، عقب رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ورحل المهاجم الدولي محمد شريف عن صفوف الأهلي، بعد توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف فريق الخليج السعودي.

- شريف يتحدث عن مفاوضات الزمالك

ونفى مهاجم الفراعنة عبر شاشة قناة أم بي سي مصر، ما تردد حول وجود مفاوضات مع إدارة الزمالك في الوقت الحالي قائلا:" وصلت مؤخرا، ولم أتمكن من حضور فترة الاعداد مع الفريق ولكن أحاول الدخول في الأجواء مع باقي زملائي".

وتابع:" أشعر بافتقاد وجودي في الأهلي، لكن رحيلي كان الصواب لي وللنادي، ستكون المشاركة صعبة بصفة اساسية في المواسم القادمة".

وأختتم عن رحيله إلى الزمالك:" لا أعرف ما يتم نشره عن مفاوضاتي مع الزمالك، الأولوية لي دائما للنادي الأهلي حال عودتي إلى مصر، ولا يوجد بند في العقد ينص على ذلك، ولكن كلمتي مع الأهلي عقد".

