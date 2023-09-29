نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الفجر الرياضي" ينفرد بحوار خاص مع محمد أمشير (85 عامًا) بعد تسلق أسوار الاستاد لمشاهدة غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف محمد أمشير أحد مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، الأضواء بعد أن حاول تسلق أحد أسوار ملعب جمهورية شبين، لمشاهدة مباراة زعيم الفلاحين الأولى في دوري المحترفين لهذا الموسم والتي أقيمت الثلاثاء الماضي أمام شبين، في صورة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل بين جماهير الكرة المصرية.

الفجرالرياضي حاور محمد أمشير كبير رابطة مشجعي غزل المحلة

محمد أمشير كبير رابطة مشجعي غزل المحلة، الذي يبلغ من العمر 84 عامًا ورغم بلوغه هذا العمر، لكنه حرص على مؤازرة الفريق اللبني في أولى المباريات بدوري المحترفين هذا الموسم.

أمشير يتسلق الملعب

وتواصل موقع "الفجر الرياضي" مع محمد أمشير، وأكد الأخير أنه سعيد للغاية برد فعل جماهير الكرة المصرية على الصورة التي تم التقاطها في جمهورية شبين، مؤكدًا على أنه يفعل ذالك وهو في عمر ال8 سنوات.

وأضاف، أن إدارة ملعب جمهورية شبين رفضت دخول جماهير غزل المحلة ملعب المباراة لمساندة فريقهم، مما جعلهم يتسلّقون الأسوار لتوصيل هتافاتهم للاعبي الفريق، موضحًا أن ذالك ساعد في فوز الفريق اللبني بهدف نظيف.

الجمهور رفض دخول الملعب بسببي

وتابع محمد أمشير خلال تصريحاته للفجر الرياضي، أن جمهور غزل المحلة رفض دخول الملعب بدونه وحرصوا على حمله على الأعناق والصعود به من فوق أحد الأسوار المرتفعة ليتكمن من مشاهدة المباراة بكل وضوح، بسبب حبهم الشديد له باعتباره الأب الروحي لهم في المدرجات.

أمشير يبكي بسبب غزل المحلة

واختتم، أنه قضى حياته وعمره بأكمله داخل غزل المحلة، وسعيد بأن جماهير زعيم الفلاحين تتعامل معه بأنه رمز من رموز النادي، وسيظل داعمًا للفريق حتى لو اشتد عليه المرض، من أجل العودة مجددًا الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة يكرم أمشير

وتواصل موقع الفجر الرياضي مع إدارة غزل المحلة، وأكدت أنها قررت تكريم محمد أمشير بجانب محمد المغاوري وهو أحد مشجعي الفريق اللبني أيضا يقرب عمره من الثمانين عامًا خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى وضع أسمائهم في كشف حضور المباريات المقبلة بالمقصورة الرئيسة لملعب غزل المحلة.