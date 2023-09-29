تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام نظيره جيرونا ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة جيرونا

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"سنلعب مباراة مهمة ضد المتصدر وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف:"لقد استعدنا روديجير، الذي لم يكن لديه أي شيء خطير، ويصل الفريق بحماس كبير".

وتابع:"علينا أن نلعب مباراة كاملة، مثل أي شخص آخر يجب أن نتحلى بالتوازن والدفاع بشكل جيد وإظهار الجودة التي نمتلكها مع الكرة لإحداث الضرر".

وزاد:"لن نغير النظام، من الممكن أن نغير بعض التفاصيل لتكون أكثر صلابة".

وأشار:"فينيسيوس جونيور سيلعب منذ البداية، وسنرى كم دقيقة يمكنه الاستمرار، أعتقد أنه يمكنه اللعب 90 دقيقة، أراه يتعافى تمامًا وسيساعدنا".

وأردف:"المزيد من الاهتمام أمام جيرونا وذلك بسبب مدى جودة لعبهم، ولكن ليس بسبب ما حدث العام الماضي عندما كان لدينا أهداف أخرى".

وواصل:"على الرغم من أن ما حدث الموسم الماضي لن يحدث، لدينا العديد من الخيارات للفوز بالمباراة".

وعن حالة لاعبه ألابا قال:"الأمر ليس خطيرًا. إنه إزعاج بسيط وسنحاول استعادته بحلول يوم الثلاثاء".

وأكمل:"لقد كان أداء جيرونا أفضل من برشلونة، ومن أتلتيكو، ومنا، حقيقة أنهم لا يلعبون في المنافسة الأوروبية تعد أيضًا ميزة كبيرة جدًا، لأنهم يستطيعون الاستعداد للمباريات والتعافي بشكل أفضل".

وأتم حديثه:"ما يؤثر على الفرق أكثر هو المسابقات الدولية، لأننا نعاني من إصابات وإرهاق، وليس لدينا مشاكل في التعافي، أرى التقويم لأن هناك لاعبين يعودون يوم 19 بعد الظهر. وعلينا أن نلعب في إشبيلية يوم 21، بما أن الرحلة تأخرت. يجب أن أخبر اللاعب أننا سنرى بعضنا البعض مباشرة في إشبيلية".