نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العتال ولبيب في لقاء ودي داخل نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، مع حسين لبيب المرشح على مقعد الرئاسة.

أجواء ودية قبل انتخابات الزمالك

و كان اللقاء في أجواء من الود والحفاوة من جانب الثنائي حيث يخوض العتال المنافسة كمستقل فيما تضم قائمة حسين لبيب على مقعد النائب المرشح هشام نصر.

و أكد الثنائي أن الانتخابات فرصة للمنافسة الشريفة في خدمة أعضاء النادي ومحاولة لحل الأزمات التي تعاني منها القلعة البيضاء.

يذكر أن العتال خلال الأيام الماضية نجح في إنهاء العديد من الأزمات داخل النادي بداية من التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لفريق اليد لحل أزمة القيد مرورا بإعلانه التبرع بتكاليف حملته الانتخابية وتوجيهها إلي النادي لحل أزمات داخل النادي في الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية قيامه بالتبرع إلى فريق كرة الماء والسباحة بالنادي بعدد كبير من الكرات والنظارات والبونيهات إلي جانب وعده لمدربة الباليه المائي بحل الأزمات التي تواجههم.