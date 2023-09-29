عاجل.. أزمة كبرى في مباراة بيراميدز والجيش الرواندي بسبب الجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - منع الأمن عددا كبيرا من جماهير نادي بيراميدز من دخول ستاد الدفاع الجوي لدعم الفريق في مباراته أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا.

الأمن يمنع جماهير بيراميدز من دخول ستاد الدفاع الجوي

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور ال٣٢ من دوري الأبطال بعد التعادل إيابا دون أهداف في كيجالي.

وعلى الرغم من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول الجماهير للملعب إلا أن الأمن منع دخولهم دون أبداء أسباب ورغم وجود الجمهور قبل أكثر من ساعات على انطلاق اللقاء على البوابات المخصصة للدخول.

ويسعى مسئولو النادي لإنهاء الأزمة بالتنسيق مع الأمن لحل تلك المشكلة الطارئة ودخول الجماهير.