أبرزها غرامة 250 ألف جنيه.. عقوبات مشددة من الزمالك على محمود علاء

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أحمد جودة - القاهرة - قرر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، توقيع عقوبات مشددة على اللاعب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء واستبعاده من التدريبات الجماعية والزامه بخوض تدريبات منفردا لمدة أسبوعين.

عقوبات مشددة من الزمالك على محمود علاء



وقرر مدير الكرة بالزمالك، توقيع عقوبة مالية على محمود علاء قدرها 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى الاستبعاد من معسكر مباراة الأبيض أمام أرتا سولار في الكونفدرالية، والزامه بخوض تدريبات منفردا لمدة أسبوعين خلال الفترة المقبلة.



يأتي ذلك، بسبب ما بدر من اللاعب في تدريبات الفريق، وعدم التزامه بتعليمات الجهاز الفني، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وأصبح محمود علاء خارج حسابات الجهاز الفني من معسكر الفريق لخوض مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي مساء غدًا السبت.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية



ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، مساء غدًا السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية