انت الان تتابع خبر كرستيانو رونالدو يشعل غضب السعوديين ويعتدي على حارس أمن بطريقة وحشية بعد اكتشافه وهو يقوم بهذا الشيء الصادم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رصد مقطع فيديو ردة فعل غريبة للاعب النصر كريستيانو رونالدو بعدما حاول حارس أمن التقاط صورة له باستخدام كاميرا سناب شات.

يظهر الفيديو المتداول رونالدو وهو يتجه لركوب سيارته، وفجأة يتوقف بسبب تواجد حارس الأمن الذي يرغب في التقاط صورة معه. ويظهر الفيديو حارس الأمن وهو يقف بجوار رونالدو ويستعد لالتقاط الصورة، ولكن رونالدو يرفض بشكل قاطع ويقول "لا لا هذا سناب شات".

أثار المقطع تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت إحدى المغردين قائلة "لا يبدو أنه يحب هذا التطبيق"، فيما كتب آخر "من شروط المشاهير أن تلتقط صورهم باستخدام كاميرا الهاتف المحمول".