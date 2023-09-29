عاجل.. تفاصيل إصابة إبراهيم عادل بعد خروجه في مباراة الجيش الرواندي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تعرض إبراهيم عادل مهاجم الفريق للإصابة في الكاحل خلال مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال.

تفاصيل إصابة إبراهيم عادل

ويحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب دور الـ32 من دوري الأبطال بعد التعادل ذهابا دون أهداف في كيجالي.

أوضح الطبيب أن اللاعب تعرض لإصابة مبدئيا عبارة عن التواء في أربطة الكاحل، وخرج مستبدلا في الشوط الأول وشارك بدلا منه مصطفى فتحي.

أشار المنيري إلى أن إبراهيم عادل سيخضع لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

