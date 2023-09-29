انت الان تتابع خبر جوهرة مغربية افضل من لامين يامال 17 سنة يتألق بشكل رهيب يصعد إلى فريقه الأول والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يواصل المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييغو سيميوني وضع ثقته في الأولمبي المغربي سليم الجباري، بعد استدعائه من جديد إلى لائحة الفريق الأول لأتلتيكو مدريد. يتبع سيميوني نهجًا مشابهًا لتشافي هيرنانديز، الذي بدأ لامين يامال مع برشلونة الأول.

من المتوقع أن يواجه أتلتيكو مدريد اليوم الخميس نظيره أوساسونا على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليجا". هناك أيضًا تقارير عن إمكانية إشراكه في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الجباري، الذي يرتدي القميص رقم 30، بدأ يحقق تقدمًا مستمرًا مع أتلتيكو مدريد، ويسلك طريقًا مشابهًا لمواطنه لامين يامال الذي بدأ يتألق مع برشلونة. حضوره مع الفريق الأول سيمنحه بالتأكيد الثقة الكبيرة وسيساعده على تطوير مهاراته التقنية والبدنية في الأيام المقبلة، خاصة بعد التفاعل مع نجوم الفريق مثل موراتا وجريزمان وغيرهم.